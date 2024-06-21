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03:27, 21 июня 2024Мир

В США назвали способ дать «моральное ускорение» Украине за счет России

Двое американских сенаторов призвали признать РФ страной-спонсором терроризма

Фото: Marko Djurica / Reuters

Американские сенаторы Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь в очередной раз призвали рассмотреть законопроект о признании России страной-спонсором терроризма, сообщает РИА Новости.

«Россия заслуживает того, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц», — отметил Блюменталь.

Грэм, в свою очередь, заявил, что принятие данного решения предоставит Украине «моральное ускорение». По его словам, сенату необходимо как можно скорее рассмотреть данный законопроект.

Ранее Грэм призвал конфисковать замороженные на Западе российские активы и передать их Украине. Он уточнил, что в Европе хранится 300 миллиардов долларов из российских государственных активов.

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      Марина Совина
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