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10:06, 21 июня 2024Мир

В США признали утрату мировой гегемонии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: мир больше не подчиняется одной лишь воле США

Фото: Tom Brenner / Reuters

Мир больше не следует курсу Вашингтона и не подчиняется США по одной лишь воле Белого дома. Об этом в социальной сети X заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«НАТО, любимый альянс и республиканцев, и демократов, сейчас находится на искусственном жизнеобеспечении. Честно говоря, мир больше не следует за США», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией. По его словам, Соединенные Штаты активно применяют не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран.

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      Виктория Кондратьева
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