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21:16, 21 июня 2024Мир

В США усомнились в успехах ВСУ на поле боя

Херш сообщил, что США сомневаются в вероятности успеха Украины на поле боя

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вероятность значимых успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя остается низкой. О сомнениях США в украинских войсках сообщил в своем блоге на портале Substack американский журналист-расследователь Сеймур Херш, ссылаясь на источники.

«Чиновник сказал, что вероятность существенного успеха Украины на поле боя остается низкой, учитывая людские и материальные ресурсы России», — объяснил журналист.

По словам Херша, Киев и Вашингтон заявляют об успехах ВСУ возле Харькова, но при этом на Западе практически полностью умолчали о том, что российские военные окружили и взяли в плен бойцов одного из элитных украинских подразделений.

Ранее Херш рассказал, что кандидатуру президента США Джо Байдена на предстоящих выборах могут заменить в том случае, если он проиграет дебаты бывшему президенту страны Дональду Трампу.

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      Маргарита Пименова
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