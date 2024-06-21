В США заявили об ужесточении Путиным позиции по переговорам с Украиной

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии

Президент России Владимир Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной. На это обратил внимание корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли, комментируя мирную инициативу Москвы.

Он отметил, что в начале спецоперации российский лидер выдвигал более мягкие условия для прекращения огня. По мнению журналиста, новые предложения Путина являются ответом на конференцию по Украине в Швейцарии.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.