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23:54, 21 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили об ужесточении Путиным позиции по переговорам с Украиной

RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной. На это обратил внимание корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли, комментируя мирную инициативу Москвы.

Он отметил, что в начале спецоперации российский лидер выдвигал более мягкие условия для прекращения огня. По мнению журналиста, новые предложения Путина являются ответом на конференцию по Украине в Швейцарии.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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