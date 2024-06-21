В ВСУ сообщили о переброске сил под Часов Яр из-за тяжелой ситуации на фронте

В 24 ОМБр ВСУ сообщили о переброске сил из-за тяжелой ситуации под Часовом Яром

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцировало под Часов Яр 24-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) из-за чрезвычайно тяжелой ситуации на фронте. О переброске сил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба военной структуры.

«Подразделения 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая», — говорится в публикации.

Военные добавили, что российские войска постоянно предпринимают штурмы и пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Ранее в Госдуме заявили о контроле Часова Яра на 70 процентов. По словам депутата Государственной Думы Виктора Володацкого, российские войска обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия украинским силам.