Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 21 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о переброске сил под Часов Яр из-за тяжелой ситуации на фронте

В 24 ОМБр ВСУ сообщили о переброске сил из-за тяжелой ситуации под Часовом Яром

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцировало под Часов Яр 24-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) из-за чрезвычайно тяжелой ситуации на фронте. О переброске сил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба военной структуры.

«Подразделения 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая», — говорится в публикации.

Военные добавили, что российские войска постоянно предпринимают штурмы и пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Ранее в Госдуме заявили о контроле Часова Яра на 70 процентов. По словам депутата Государственной Думы Виктора Володацкого, российские войска обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия украинским силам.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

      Россиянкам раскрыли идеальный гардероб для отпуска

      Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Популярное российское скетч-шоу перезапустят

      Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

      Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

      Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше