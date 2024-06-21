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08:01, 21 июня 2024Россия

Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам

Спикер ГД Володин: Вашингтон и Брюссель решили избавиться от Зеленского

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globalookpress.com

США и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского по пяти причинам, среди которых его нелегитимность и неудачи Вооруженных сил Украины на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По заявлению Володина, срок полномочий Зеленского истек, а его рейтинг опустился до 17 процентов. Это привело к тому, что «украинцы хотят видеть во главе государства другого». Также, как отметил парламентарий, Украина является банкротом, и Киев потерял доверие Брюсселя и Вашингтона.

«США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие — перепродается», — объяснил решение Запада Володин.

Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться

Вячеслав Володин

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что США заменят украинского лидера Владимира Зеленского на экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного после победы России на поле боя.

ЖЗЛ
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