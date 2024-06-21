Выманившего интимные снимки у подростка российского футболиста поместили в СИЗО

В Адыгее арестовали футболиста, выманившего интимные видео у подростка

Майкопский городской суд арестовал игрока футбольного клуба «Дружба», который выманил у подростка интимные снимки и затем требовал деньги за их нераспространение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), 163 («Вымогательство»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 6 августа.

По версии следствия, 30 марта 2023 года обвиняемый общался с несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста, через Telegram и «ВКонтакте» и в ходе переписки убедил его прислать интимные видеоролики. Когда подросток сделал это, злоумышленник начал угрожать тем, что отправит видеоматериалы его родным и знакомым, и требовал деньги. Получив отказ, футболист распространил полученные записи.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова, обвиняемых в мошенничестве. Они пробудут под арестом до 18 августа.