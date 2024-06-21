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09:02, 21 июня 2024Мир

Южная Корея и США признали новый договор России и КНДР угрозой миру и стабильности в Азии

Глава МИД Южной Кореи и госсекретарь США осудили новый договор России и КНДР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Глава МИД Южной Кореи Чо Тэ Юль и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили новый договор между Россией и Северной Кореей как серьезную угрозу региональному миру и стабильности в Азии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства иностранных дел.

«Соединенные Штаты рассмотрят различные способы реагирования на угрозу международному миру и стабильности со стороны России и Северной Кореи», — говорится в заявлении.

Блинкен также заверил, что «Соединенные Штаты поддерживают реакцию Южной Кореи на соглашение», в котором Москва и Пхеньян заявили, что каждая страна предоставит немедленную военную помощь, если одна из них столкнется с вооруженной агрессией.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Виктория Кондратьева
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