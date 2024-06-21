Yonhap: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР при попытке пересечения границы, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

Уточняется, что военнослужащие из Северной Кореи пересекли демаркационную линию 20 июня около 11 часов утра. После предупредительных выстрелов они вернулись в пределы своего государства.

Представитель командования счел инцидент случайностью. Он пояснил, что после отхода за линию границы солдаты КНДР продолжили работать на своей стороне до самой ночи.

Агентство отмечает, что это стало третьим случаем нарушением границы в этом месяце. До этого, 9 и 18 июня, группы северокорейских солдат в количестве 20-30 человек пытались пересечь демаркационную линию на других участках.

В ночь с 9 на 10 июня КНДР отправила в Южную Корею более трехсот воздушных шаров с мусором. Внутри находилась макулатура и пластиковые пакеты, опасных веществ военные не обнаружили.

