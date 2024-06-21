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12:20, 21 июня 2024Силовые структуры

Заразившая туберкулезом воспитанников в детсаду россиянка попала под суд

В Тыве будут судить женщину, заразившую туберкулезом 9 воспитанников в детсаду

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Чаа-Хольский районный суд в Тыве рассмотрит дело 30-летней местной жительницы, заразившей туберкулезом девять воспитанников ясельной группы в детском саду «Солнышко». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Женщина обвиняется по части 1 статьи 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») УК РФ.

По данным ведомства, россиянка скрыла от всех болезнь и продолжила работать в дошкольном учреждении. В результате там вспыхнула инфекция.

До этого стало известно, что в Кургане воспитатели детского сада во время прогулки на территории учреждения потеряли четырехлетнего мальчика. Сам дошкольник рассказал, что уже на улице сам подошел к незнакомому мужчине и попросил отвести его домой.

Впоследствии воспитателя, допустившего нарушение, уволили.

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      Екатерина Кашурникова
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