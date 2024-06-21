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01:45, 21 июня 2024Бывший СССР

Зеленскому пожаловались на захват госохраны его телохранителем

«Страна»: офицеры рассказали Зеленскому о захвате госохраны его телохранителем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офицеры Управления государственной охраны (УГО) Украины обвинили исполняющего обязанности главы Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти в департаменте, сообщает издание «Страна.ua».

Десять украинских военнослужащих направили письмо президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором пожаловались, что Донец самостоятельно издал приказ о своем повышении после того, как глава государства уволил его предшественника Сергея Рудя. Они подчеркнули, что такое решение было незаконным.

Офицеры также рассказали, что Донец приказал подчиненным заступать на дежурство без оружия, несмотря на то, что это является нарушением инструкции. По их словам, это «может привести к непредвиденным последствиям» при охране первых лиц государства.

Зеленский уволил Рудя в мае 2024 года. Он «прикрывал» бывшего сотрудника УГО Андрея Гука, которого подозревают в подготовке покушения на первых лиц государства.

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      Марина Совина
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