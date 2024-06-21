Женщина раскрыла сыну бывшего мужа правду об отце и разрушила его отношения с семьей

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла сыну бывшего мужа правду об отце. Этот поступок разрушил его отношения с семьей.

Автор поста рассказала, что была в браке пять лет, но развелась после того, как ее супруг завел роман с другой женщиной. Она отметила, что забеременела от мужа одновременно с новой партнершей супруга.

По словам героини истории, ее сыну и сыну ее бывшего мужа от другой женщины сейчас по 17 лет. Она рассказала, что недавно общалась с ребенком мужа и он показался ей расстроенным. «Он признался, что у него проблемы в отношениях с девушкой, она изменила ему, он спросил меня, возможно ли сохранить отношения после неверности», — отметила она.

Женщина сказала сыну бывшего мужа, что в таких случаях людям стоит расстаться. «Он спросил меня, из-за измены ли мы развелись с его отцом, я ответила, что его отец изменил мне с его матерью, что привело к его рождению», — отметила она. В итоге выяснилось, что бывший муж рассказчицы врал сыну и говорил, что его брак распался из-за измены жены.

В итоге дома парень устроил скандал и высказал матери всевозможные оскорбления, написала автор поста. Женщина обвинила героиню истории в том, что она разрушила ее семью, что, по мнению рассказчицы, было очень иронично.

В комментариях под постом многие поддержали автора поста. По мнению большинства, в ухудшении отношений парня с семьей виноват только его отец, солгавший ему.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как ее возлюбленный скрыл от нее одну деталь об их отношениях. По словам автора поста, правда разрушила их.