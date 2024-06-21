Женщине вернули целым и невредимым потерянное 44 года назад кольцо

В США мужчина нашел потерянное 44 года назад кольцо и вернул его владелице

В штате Висконсин, США, женщине вернули целым и невредимым кольцо, которое она потеряла 44 года назад. Об этом сообщает телеканал WKOW.

В 1979 году Надин Мосцински, как и ее одноклассники, получила кольцо по случаю выпуска из средней школы. Однако уже через год потеряла его на пляже, куда приехала с сестрой на велосипедах, чтобы искупаться. Она пыталась найти украшение несколько дней, но так и не смогла.

Кольцо в том же месте в 2024 году обнаружил мужчина по имени Кайл Расмуссен. Он опубликовал фотографию находки в социальных сетях, где ее увидела дочь Мосцински. Семья связалась с Расмуссеном, и он вернул кольцо владелице.

Мосцински рассказала, что на украшении даже сохранилась гравировка ее девичьей фамилии. «Я не знаю, как так вышло. Я не могу поверить, что камень просто не выпал или кольцо не испортилось как-то иначе», — сказала Мосцински. Она планирует хранить найденное украшение рядом с выпускным кольцом, оставшимся после ее мужа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла редчайшую куклу из свинца в ручье. Обычно подобные артефакты находят сломанными, но эта кукла сохранилась целой.

