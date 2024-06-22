Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 22 июня 2024Мир

Тайвань за сутки зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение 41 воздушного судна и семь кораблей НОАК

Фото: Aly Song / Reuters

Тайвань за сутки зафиксировал приближение больше 40 летательных аппаратов и семи кораблей Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня в соцсети X.

Вооруженные силы заметили 41 воздушное судно и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Инцидент произошел около 6:00 по местному времени. Подчеркивается, что 32 летательных аппаратов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня в северной, юго-западной и восточной частях острова.

В мае ВС Тайваня отследили 49 военных самолетов и 19 военно-морских судов, а также суда китайской береговой охраны. Тогда по меньшей мере 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ. Как в Пекине объяснили отказ от общения с гостем?

      Годовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой в Татарстане

      В Японии выискали непонятные детали договора между Россией и КНДР

      Атомный авианосец США заметили в Южной Корее после посещения Путиным КНДР

      Российские военные атаковали склады ВСУ во Львовской области

      Компания по устойчивому строительству привлекла миллионы долларов

      Польша подняла самолеты в воздух из-за российской авиации

      Российский посол рассказал о «тряске» США от успехов Москвы

      Посол Антонов оценил скорость деградации отношений России и США

      Посол России в США рассказал о намерении задать Белому дому один вопрос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше