Тайвань за сутки зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение 41 воздушного судна и семь кораблей НОАК

Тайвань за сутки зафиксировал приближение больше 40 летательных аппаратов и семи кораблей Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня в соцсети X.

Вооруженные силы заметили 41 воздушное судно и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Инцидент произошел около 6:00 по местному времени. Подчеркивается, что 32 летательных аппаратов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня в северной, юго-западной и восточной частях острова.

В мае ВС Тайваня отследили 49 военных самолетов и 19 военно-морских судов, а также суда китайской береговой охраны. Тогда по меньшей мере 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.