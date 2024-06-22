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05:34, 22 июня 2024Интернет и СМИ

Американский миллиардер показал мем про Украину

Американский миллиардер Сакс высмеял утверждения о защите демократии на Украине

Фото: Vitalii Hnidyi / Stringer / Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X поиронизировал над утверждениями о защите демократии на Украине.

Бизнесмен продемонстрировал две картинки, на обеих изображен украинский флаг. При этом на одной из них написано: «Спасите Украину. Защитите демократию», а надпись на другой гласит: «Верните нам выборы». «Как все началось. Как все закончилось», — написал Сакс.

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы главы государства, однако президент страны Владимир Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».

Позднее глава государства заявил о продолжении своего срока на посту, указав, что его пять лет еще не закончились. По словам Зеленского, он не смог бы оценить качество своей деятельности из-за вопросов этики.

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      Марина Совина
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