Аргентинцы сократили потребление говядины

Жители Аргентины сократили потребление говядины из-за экономического спада

В Аргентине сократили потребление говядины. Об этом говорится в отчете Торгово-промышленной палаты республики по мясу и производным продуктам (Ciccra).

В документе уточняется, что за период с января по май 2024 года показатель потребления говядины на душу населения эквивалентен около 44 килограммов в год, что на 15,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,3 килограмма в год).

Как отмечает Reuters, в 1950-х этот показатель достигал 100 килограммов в год. Президент Ciccra Мигель Скьярити подчеркнул, что покупательная способность у аргентинцев сокращается.

Ранее сообщалось, что россияне стали есть меньше говядины. За последние пять лет потребление сократилось в среднем до девяти килограммов на человека в год.