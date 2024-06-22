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11:16, 22 июня 2024Мир

Депутат Европарламента назвал Украину держащей граждан в страхе диктатурой

Евродепутат Уоллес: на Украине установилась держащая людей в страхе диктатура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Установившийся на Украине режим представляет собой диктатуру, где граждане живут в страхе из-за мобилизации. Об этом рассказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.

«Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО», — подчеркнул он.

По словам евродепутата, Украина очень мало похожа на демократию европейского типа, хотя именно так ее стремятся изобразить в странах Запада. Он уточнил, что в Европе не уделяют должного внимания тяжелой ситуации в этой стране.

Ранее Мик Уоллес, представляющий в Европарламенте ирландскую крайне-левую партию «Independents 4 Change», рассказывал о безразличии Запада к обычным украинцам. Стоит отметить, что по итогам очередных выборов в Европарламент, прошедших 6-9 июня, депутат Уоллес не был переизбран и в этом году завершит свою работу в представительском органе Европейского союза.

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      Дмитрий Попов
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