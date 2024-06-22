Греф рассказал об уникальной выгодной ситуации для вкладов в России

Глава Сбера Греф: сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов населения

В настоящее время в России сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов населения. Об этом рассказал глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, сейчас ставки по вкладам в Сбере достигают 18 процентов при инфляции в 8,3 процента (на май 2024 года).

«Я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам», — заявил Греф. Он отметил, что такая ситуация является не очень здоровой с точки зрения бизнеса, так как «тяжело развивать бизнес в этих условиях». Однако с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, «это уникальная выгодная ситуация».

Ранее Герман Греф рассказал о буме на ипотечном рынке. «Вместе с этой активной стройкой меняется наша страна, возникают новые жилые кварталы и, конечно же, меняется представление о качестве жизни», — отметил он.