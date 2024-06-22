Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:39, 22 июня 2024Экономика

Греф рассказал об уникальной выгодной ситуации для вкладов в России

Глава Сбера Греф: сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов населения
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В настоящее время в России сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов населения. Об этом рассказал глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, сейчас ставки по вкладам в Сбере достигают 18 процентов при инфляции в 8,3 процента (на май 2024 года).

«Я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам», — заявил Греф. Он отметил, что такая ситуация является не очень здоровой с точки зрения бизнеса, так как «тяжело развивать бизнес в этих условиях». Однако с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, «это уникальная выгодная ситуация».

Ранее Герман Греф рассказал о буме на ипотечном рынке. «Вместе с этой активной стройкой меняется наша страна, возникают новые жилые кварталы и, конечно же, меняется представление о качестве жизни», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

      Приглашенного в парламент Канады Гунько назвали причастным к убийству сотен граждан СССР

      Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине

      Суд оштрафовал журналистов Катерину Гордееву и Андрея Караулова

      Депутат Европарламента назвал Украину держащей граждан в страхе диктатурой

      После случая с котом Твиксом РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

      В пророссийском подполье на Украине сообщили о погрузке техники под Киевом

      В США связали крах страны с продолжением конфликта на Украине

      Экс-советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию украинского отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше