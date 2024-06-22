Из горящей в Астане многоэтажки эвакуировали восемь человек

Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали восемь человек во время пожара в Астане

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана смогли эвакуировать восемь человек во время тушения пожара в Астане. Об этом сообщает издание BaigeNews.

«Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы 8 человек, из них 1 ребенок», — подчеркнуто в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия в Астане создан штаб. В тушении пожара участвуют 16 единиц техники и 72 спасателя МЧС. Пожарные работают по третьему рангу. О пострадавших информация также не приводится.

В субботу, 22 июня, в столице Казахстана загорелось 26-этажное здание рядом с торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр». О причинах ЧП отдельно не сообщалось.