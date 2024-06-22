В Казахстане загорелась 26-этажная высотка

Подразделения МЧС Казахстана начали тушение пожара в 26-этажной высотке в Астане

В Астане подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана начали тушить пожар в 26-этажной высотке рядом с торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр». Об этом сообщает ТАСС.

«В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — отмечено в сообщении.

О пострадавших в результате пожара не говорится. Местные СМИ рассказывают об эвакуации жителей многоэтажки. О причинах возникшего пожара также пока неизвестно, приводятся лишь сообщения о возгорании наружной обшивки. При этом происшествию присвоен ранг повышенной опасности.

Ранее сообщалось о задержании в Казахстане подозреваемого в покушении на оппозиционного активиста и блогера Айдоса Садыкова. Отмечается, что он сам обратился в органы внутренних дел.