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14:14, 22 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане загорелась 26-этажная высотка

Подразделения МЧС Казахстана начали тушение пожара в 26-этажной высотке в Астане

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Астане подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана начали тушить пожар в 26-этажной высотке рядом с торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр». Об этом сообщает ТАСС.

«В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», — отмечено в сообщении.

О пострадавших в результате пожара не говорится. Местные СМИ рассказывают об эвакуации жителей многоэтажки. О причинах возникшего пожара также пока неизвестно, приводятся лишь сообщения о возгорании наружной обшивки. При этом происшествию присвоен ранг повышенной опасности.

Ранее сообщалось о задержании в Казахстане подозреваемого в покушении на оппозиционного активиста и блогера Айдоса Садыкова. Отмечается, что он сам обратился в органы внутренних дел.

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      Дмитрий Попов
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