Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на блогера Садыкова

Полиции Казахстана удалось задержать одного из двух подозреваемых в покушении на оппозиционного активиста и блогера Айдоса Садыкова. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Казахстана.

В ведомстве рассказали, что 21 июня Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики. Сотрудники полиции допросили и задержали его в этот же день. Второй подозреваемый, Меймар Каратаев, до сих пор находится в розыске.

Отмечается, что по факту покушения на Садыкова было возбуждено уголовное дело.

Нападение на Садыкова произошло 18 июня в Киеве. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в блогера, когда тот находился в автомобиле вместе со своей женой. Активиста госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.