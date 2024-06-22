Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:32, 22 июня 2024Бывший СССР

Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

В Казахстане задержали подозреваемого в покушении на блогера Садыкова

Кадр: Апостроф TV / YouTube

Полиции Казахстана удалось задержать одного из двух подозреваемых в покушении на оппозиционного активиста и блогера Айдоса Садыкова. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Казахстана.

В ведомстве рассказали, что 21 июня Алтай Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел республики. Сотрудники полиции допросили и задержали его в этот же день. Второй подозреваемый, Меймар Каратаев, до сих пор находится в розыске.

Отмечается, что по факту покушения на Садыкова было возбуждено уголовное дело.

Нападение на Садыкова произошло 18 июня в Киеве. Сообщалось, что неизвестный выстрелил в блогера, когда тот находился в автомобиле вместе со своей женой. Активиста госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      В России заявили об ответе на возможное закрытие визовых центров США

      Украина нанесла удар по российскому населенному пункту

      В ХАМАС заявили об открытости к любым мирным инициативам

      Задержан подозреваемый в покушении на казахстанского блогера

      Посетившего парламент Канады эсэсовца назвали причастным к расправе над гражданами СССР

      Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине

      Суд оштрафовал журналистов Катерину Гордееву и Андрея Караулова

      Депутат Европарламента назвал Украину держащей граждан в страхе диктатурой

      После случая с котом Твиксом РЖД внесут новшества в систему перевозок животных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше