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20:38, 22 июня 2024Экономика

Два уральских региона залило ливнями

В Екатеринбурге и Челябинской области прошли сильные ливни

Фото: Anna Jurkovska / Shutterstock / Fotodom

Сильные ливни наблюдаются в Екатеринбурге и Челябинской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание Shot.

«В Екатеринбурге несколько улиц подтоплены, остановлено движение трамваев, сильным ветром снесено несколько деревьев в разных концах города», — говорится в публикации. В региональном МЧС заявили, что информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, сильные ливни прошли в Челябинской области: в областной столице, Златоусте и Озерске. В обоих уральских регионах объявлено штормовое предупреждение.

МЧС по Свердловской области сообщило, что штормовое предупреждение было продлено на 23 и 24 июня. В МЧС по Челябинской области заявили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца суток 22 июня, ночью и днем 23 июня.

Ранее сообщалось, что ураган «Эдгар», устроивший погром в Москве в четверг, 20 июня, накрыл Пермский край. В отдельных районах города отмечался продолжительный сильный ливень и шквал.

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      Маргарита Щигарева
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