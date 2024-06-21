Устроивший погром в Москве ураган дошел до центра России

Ураган «Эдгар» накрыл Пермь

Мощный ураган «Эдгар», устроивший погром в Москве в четверг, 20 июня, накрыл Пермский край, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».

В отдельных районах города отмечался достаточно продолжительный сильный ливень и шквал. Обрушившийся на город ураган вырвал деревья, некоторые из которых падали на автомобили, и буквально сносил местных жителей, ломая зонты.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушились ураган «Эдгар», принесший 10-балльный шторм, и мегаливни. Шторм сносил с ног прохожих, срывал металлические листы со строящихся зданий, ронял деревья и опрокидывал автомобили. Стихия унесла жизни двух человек. Жители Московской области могли наблюдать смерчи. Из-за сильнейшей непогоды пострадал житель столицы, во время урагана находившийся внутри биотуалета. В районе Дорогомилово со спасателями связался мужчина и сообщил, что не может выбраться из сооружения, которое упало дверью вниз.