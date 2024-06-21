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19:42, 21 июня 2024Экономика

Устроивший погром в Москве ураган дошел до центра России

Ураган «Эдгар» накрыл Пермь
СюжетУраган в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мощный ураган «Эдгар», устроивший погром в Москве в четверг, 20 июня, накрыл Пермский край, сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».

В отдельных районах города отмечался достаточно продолжительный сильный ливень и шквал. Обрушившийся на город ураган вырвал деревья, некоторые из которых падали на автомобили, и буквально сносил местных жителей, ломая зонты.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушились ураган «Эдгар», принесший 10-балльный шторм, и мегаливни. Шторм сносил с ног прохожих, срывал металлические листы со строящихся зданий, ронял деревья и опрокидывал автомобили. Стихия унесла жизни двух человек. Жители Московской области могли наблюдать смерчи. Из-за сильнейшей непогоды пострадал житель столицы, во время урагана находившийся внутри биотуалета. В районе Дорогомилово со спасателями связался мужчина и сообщил, что не может выбраться из сооружения, которое упало дверью вниз.

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      Мария Черкасова
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