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18:11, 22 июня 2024Бывший СССР

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

В Харькове днем 22 июня прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Kathrine Andi / Shutterstock / Fotodom

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о звуках взрыва в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышны взрывы!» — заявил он. Как передает украинское издание «Страна», мэр города отметил, что удар пришелся в том числе по производственному предприятию.

Ранее сообщалось, что Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Отмечалось, что после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.

В ночь с 21 на 22 июня на всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги. Оперативное командование польских Вооруженных сил заявило об очень напряженной ночи для польской армии из-за взрывов на Украине.

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      Олег Давыдов
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