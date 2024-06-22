Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

В Харькове днем 22 июня прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о звуках взрыва в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышны взрывы!» — заявил он. Как передает украинское издание «Страна», мэр города отметил, что удар пришелся в том числе по производственному предприятию.

Ранее сообщалось, что Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Отмечалось, что после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.

В ночь с 21 на 22 июня на всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги. Оперативное командование польских Вооруженных сил заявило об очень напряженной ночи для польской армии из-за взрывов на Украине.