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15:52, 22 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе российскими ракетами X-59 по Одессе

Военные блогеры сообщили об ударе ВС России ракетами X-59 по Одессе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Это стало известно из публикации Telegram-канала «Фронтовая птичка».

Как сообщил военный блогер, после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.

Ранее стало известно о другом взрыве на территории Украины — в районе города Луцка, административного центра Волынской области. По данным пророссийского подполья, взрыв произошел в районе аэродрома.

В ночь с 21 на 22 июня на всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги.

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      Марк Леонов
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