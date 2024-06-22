Стало известно об ударе российскими ракетами X-59 по Одессе

Военные блогеры сообщили об ударе ВС России ракетами X-59 по Одессе

Россия ударила ракетами X-59 и баллистическими ракетами по Одессе. Это стало известно из публикации Telegram-канала «Фронтовая птичка».

Как сообщил военный блогер, после запуска в портовом районе украинского города раздался мощный взрыв.

Ранее стало известно о другом взрыве на территории Украины — в районе города Луцка, административного центра Волынской области. По данным пророссийского подполья, взрыв произошел в районе аэродрома.

В ночь с 21 на 22 июня на всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги.