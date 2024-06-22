Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

ТАСС: аэропорт Астрахани эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Пассажиров эвакуировали в аэропорту Астрахани из-за ложного сообщения о минировании. Причину назвали в Астраханском линейном отделе МВД России на транспорте, передает ТАСС.

«Причина — сообщение было (...) о минировании», — сказали в отделе.

Позже аэропорт возобновил работу. В справочной рассказали, что информация о минировании не подтвердилась.

В 2023 году пассажиропоток международного аэропорта Астрахани превысил 774 тысячи человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Баку, Минводы, Уфа, Актау и Нижний Новгород.

Ранее в июне в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что районный суд города приговорил к пяти годам условно 17-летнего школьника, который рассылал ложные сообщения о минировании. По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года школьник из дома массово рассылал сообщения о готовящихся взрывах и поджогах.