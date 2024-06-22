Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:43, 22 июня 2024Путешествия

Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

ТАСС: аэропорт Астрахани эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пассажиров эвакуировали в аэропорту Астрахани из-за ложного сообщения о минировании. Причину назвали в Астраханском линейном отделе МВД России на транспорте, передает ТАСС.

«Причина — сообщение было (...) о минировании», — сказали в отделе.

Позже аэропорт возобновил работу. В справочной рассказали, что информация о минировании не подтвердилась.

В 2023 году пассажиропоток международного аэропорта Астрахани превысил 774 тысячи человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Баку, Минводы, Уфа, Актау и Нижний Новгород.

Ранее в июне в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что районный суд города приговорил к пяти годам условно 17-летнего школьника, который рассылал ложные сообщения о минировании. По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года школьник из дома массово рассылал сообщения о готовящихся взрывах и поджогах.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

      Бывший премьер раскрыл смысл военной полиции на Украины

      Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

      После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

      Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

      Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

      Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

      Мужчина пострадал при атаке беспилотников по российскому региону

      Членов богатейшей семьи Британии отправят в тюрьму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше