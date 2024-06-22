Обвиняемого в распространении фейков про Российскую армию мужчину арестовали

Суд в Москве арестовал мужчину, распространявшего фейки про ВС РФ через Facebook

Преображенский районный суд Москвы арестовал на два месяца Илью Васильева, который обвиняется в распространении фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Он пробудет под стражей до 20 августа.

По версии следствия, обвиняемый с целью максимальной огласки сообщаемой им информации разместил публикацию, дискредитирующую ВС России, на администрируемом им профиле в Facebook (соцсеть запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Другие подробности дела не сообщаются.

Ранее Майкопский городской суд арестовал игрока футбольного клуба «Дружба», который выманил у подростка интимные снимки и затем требовал деньги за их нераспространение.

