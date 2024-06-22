Попавшие в плен украинские морпехи пристыдили Зеленского

Пленные морпехи ВСУ обратились к Зеленскому с просьбой об их обмене

Попавшие в плен военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Об этом сообщает РИА Новости.

Они пристыдили политика за то, что более двух лет находятся в плену, и «никому не нужны». «Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Прошу, чтобы Вы нас побыстрее обменяли всех», — обратился к Зеленскому военный Алексей Бошин.

Как утверждает Бошин, украинские морпехи не ожидали, что будут находиться в плену так долго. «Конечно, обидно, что мы сидим два года», — признался он.

Ранее военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Шульга рассказал, как оказался в российском плену, а также поведал об отношении россиян к его сдавшимся товарищам. По его словам, к ним в колонии отнеслись лучше, чем их командование.