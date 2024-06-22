Пьяного 16-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмиклассника

В Красноярском крае подростка заподозрили в сексуальном насилии над школьником

В Красноярском крае 16-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмиклассника. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в мае 2024 года в Бирилюсском районе. Группа подростков распивала алкоголь в доме, где проживал обвиняемый. На фоне опьянения подозреваемый совершил в отношении 15-летнего потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело. Впоследствии выяснилось, что предполагаемый насильник и его семья состоят на учете в органах профилактики. Его заключили под стражу.

15 июня в Туве суд вынес приговор трем виновным в деле об изнасиловании мальчика. Суммарно осужденные получили 24 года лишения свободы. Из них двоим 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет колонии общего режима. Еще один 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.