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08:41, 22 июня 2024Моя страна

Россиянин из деревни выиграл в лотерею сотни тысяч рублей

Житель Вологодской области выиграл в лотерею сотни тысяч рублей. Об этом сообщает местный портал «35Медиа».

Россиянин Сергей Нечаев из небольшой деревни рассказал, что иногда участвует в лотереи ради развлечения. По его словам, обычно он любит покупать билеты моментальных лотерей, так как там удача сопутствует ему чаще. В очередной раз мужчина приобрел билет в магазине и выиграл 1,5 миллиона рублей.

«Я зашел за продуктами для праздничного стола по случаю приезда племянника. На кассе магазина попросил сотрудницу выбрать мне заодно три билета моментальной лотереи. Стер защитный слой, не отходя от кассы. Когда узнал о победе, сначала растерялся», — признался собеседник издания.

Победитель работает оператором кормоцеха на сельскохозяйственном производстве. Выигранные деньги планирует потратить на строительства и обшивку дома.

Ранее житель Новосибирска выиграл в лотерею 30 миллионов рублей и улетел на Мальдивы.

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      Карина Черных
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