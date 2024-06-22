Решение Байдена стало препятствием сделке Украины по поставкам СПГ

WSJ: Байден встал на пути к успеху сделки Украины по поставкам СПГ

Украина заключила крупную сделку с американским поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), однако столкнулась с препятствием от Белого дома. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напомнило, что после 24 февраля 2022 года Европа диверсифицировала свои поставки энергоносителей, но многие страны по-прежнему зависят от российского газа, который поступает по трубопроводу, проходящему через Украину. Соглашение Украины с поставщиком из США призвано помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. «Плохие новости: на пути к успеху сделки встал президент [США Джо] Байден», — говорится в публикации.

WSJ отметила, что американский лидер приостановил выдачу разрешений на новые проекты по экспорту СПГ из-за «зеленой повестки». При этом сам глава Белого дома позиционирует себя как более надежного союзника, чем его предшественник Дональд Трамп.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.