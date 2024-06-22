Суд оштрафовал журналистов Катерину Гордееву и Андрея Караулова

Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. рублей журналистов Гордееву и Караулова

Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности журналистов Катерину Гордееву (признана Минюстом иностранным агентом) и Андрея Караулова (признан Минюстом иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Их признали виновными по части 4 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Суд назначил им штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее журналистка Гордеева объявила о возобновлении YouTube-проекта «Скажи Гордеевой», который ранее был приостановлен из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. По словам женщины, после приостановки с ней связались многие люди, которые морально поддержали команду, а также предложили финансовую помощь и заявили о готовности сотрудничать на нематериальной основе.