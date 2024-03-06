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16:17, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Журналистка Гордеева объявила о возобновлении своего YouTube-проекта

Журналистка Гордеева объявила о возобновлении приостановленного YouTube-проекта

Фото: Telegram-канал «Скажи Гордеевой»

Журналистка Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) объявила о возобновлении YouTube-проекта «Скажи Гордеевой», который она ранее приостановила из-за закона о запрете рекламы у иноагентов. О своем решении она сообщила в Telegram.

По словам Гордеевой, после того как она рассказала о приостановке проекта, с ней связались многие люди, которые морально поддержали команду, а также предложили ей финансовую помощь и заявили о готовности сотрудничать на нематериальной основе.

«Да, мы услышали вас и поняли, что сдаться сейчас было бы слишком простым и слишком легким решением. Мы попробуем выстоять», — добавила журналистка. Она также отметила, что проекту «как минимум на первых порах» понадобится финансовая поддержка аудитории, и опубликовала ссылки на порталы для перевода средств. При этом, по словам Гордеевой, сейчас она и ее сотрудники думают, как «экономически переформироваться» в новых условиях.

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Журналистка 28 февраля сообщила, что в связи с принятием Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов ее команда больше не сможет работать как прежде. Гордеева объявила о приостановке работы над проектом. При этом она уточнила, что уже отснятый материал будет опубликован.

Принятый Госдумой закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете. 6 марта документ одобрил Совет Федерации.

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