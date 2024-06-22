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11:40, 22 июня 2024Россия

Украина нанесла удар по российскому населенному пункту

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ нанесли удар FPV-дроном по селу Белая Березка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дроном по селу Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По сообщению чиновника, в результате удара никто не пострадал. «Частично повреждено одно домовладение, квартира в многоэтажном доме, легковой автомобиль», — рассказал о последствиях удара Богомаз.

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Он добавил, что экстренные службы уже работают на месте.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

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      Марк Леонов
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