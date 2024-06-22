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19:01, 22 июня 2024Бывший СССР

Украинцы останутся без электричества зимой

CNN: украинцы смогут пользоваться зимой электричеством по 4 часа в день
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Creative Cat Studio / Shutterstock / Fotodom

Грядущей зимой украинцы смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день, если меры по восстановлению энергосистемы не будут приняты. Об этом исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал телеканалу CNN.

«Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах... тогда у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день», — заявил Сахарук.

Перечисленные работы необходимо успеть сделать до начала отопительного сезона. По словам собеседника канала, он начнется через 120 дней.

Ранее CNN сообщил, что Украине не удастся полностью избежать отключений электричества этой зимой. Авторы публикации подчеркнули, что удары Вооруженных сил России по украинской энергетической инфраструктуре становятся эффективнее.

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      Александра Качан
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