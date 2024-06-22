Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:46, 22 июня 2024Экономика

В России ограничили плавающие ставки по кредитам

Путин подписал закон об ограничении плавающих ставок по кредитам

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, сумма кредита с плавающей ставкой должна быть привязана к среднемесячной номинальной начисленной зарплате. Для ипотеки минимальная сумма кредита с такой ставкой составляет 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — тысячу среднемесячных зарплат. При этом срок займа не должен превышать 20 лет, а ставка может увеличиться только на треть и не более чем на четыре процентных пункта.

В случае с потребительскими кредитами минимальная сумма составляет тысячу среднемесячных зарплат. Для таких займов и ипотечных кредитов с суммой от тысячи зарплат не вводится ограничений по сроку и размеру ставки.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предупредили, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей ставкой может привести к убыткам банков.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Армия Польши пожаловалась на очень напряженную ночь. Причиной назвали Украину

      Мирошник назвал Украину одной из лидеров Европы по суррогатному материнству

      Путин подписал закон о расширении свободной экономической зоны

      Российские разработчики беспилотников получат господдержку

      Стало известно об ударе российскими ракетами X-59 по Одессе

      Войска России нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

      В России ограничили плавающие ставки по кредитам

      Противостоявший хуситам американский авианосец покинет Красное море

      В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

      Шесть украинских ракет сбили над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше