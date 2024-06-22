В России ограничили плавающие ставки по кредитам

Путин подписал закон об ограничении плавающих ставок по кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, сумма кредита с плавающей ставкой должна быть привязана к среднемесячной номинальной начисленной зарплате. Для ипотеки минимальная сумма кредита с такой ставкой составляет 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — тысячу среднемесячных зарплат. При этом срок займа не должен превышать 20 лет, а ставка может увеличиться только на треть и не более чем на четыре процентных пункта.

В случае с потребительскими кредитами минимальная сумма составляет тысячу среднемесячных зарплат. Для таких займов и ипотечных кредитов с суммой от тысячи зарплат не вводится ограничений по сроку и размеру ставки.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предупредили, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей ставкой может привести к убыткам банков.