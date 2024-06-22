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07:10, 22 июня 2024Россия

В российском регионе ночью уничтожили два беспилотника

В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Василий Анохин.

«Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе. Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет», — поведал Анохин. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор попросил жителей сохраняться спокойствие.

Также в ночь на 22 июня беспилотники атаковали территорию Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

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      Марина Совина
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