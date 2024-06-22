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12:29, 22 июня 2024Мир

В США рассказали об опасности соглашения с Украиной

The Federalist: соглашение с Украиной глубже вовлекает США в конфликт с Россией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соглашение о безопасности, подписанное между США и Украиной, лишь глубже вовлекает страны Запада в конфликт с Россией. Об этом рассказали в издании The Federalist.

«Администрация Байдена недавно подписала 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, что еще глубже погрузило Соединенные Штаты и Запад в опосредованную войну с Россией», — отмечено в статье.

«Глубокую тревогу» также вызывает и намерение руководства США добиться вступления Украины в НАТО. По мнению издания, Россия рассматривает подобный шаг как экзистенциальную угрозу. В связи с этим дальнейшее углубление противостояния может действительно привести к ядерной войне, поэтому нынешняя ситуация во многом подобна Карибскому кризису 1962 года.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший связал возможный крах Соединенных Штатов с продолжением конфликта на Украине. По его словам, страна может погибнуть из-за собственной непродуманной политики.

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      Дмитрий Попов
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