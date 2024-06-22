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22:23, 22 июня 2024Мир

В США заявили об угрозе миру из-за отказа Запада от предложения Путина по Украине

Экономист Сакс: отказ Запада от условий РФ по Украине подвергает мир опасности
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что отказ Запада от рассмотрения предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по Украине подвергает опасности весь мир.

По его словам, Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО. Он предупредил, что новые провокации могут перерасти в ядерную войну. Он призвал западных политиков прекратить «играть нашими жизнями».

«Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира», — сказал Сакс. Он также призвал Запад провести переговоры с Россией.

Сакс также возмутился дипломатической позицией западных стран, которые даже не попытались обсудить с российским лидером предложенные им условия.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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