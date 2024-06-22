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13:02, 22 июня 2024Мир

В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

Star: воздушный шар с 22 пассажирами застрял между скалами в турецкой Каппадокии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Воздушный шар с 22 пассажирами на борту совершил посадку и застрял между скалами в турецкой Каппадокии. Причиной происшествия стал ветер, пишет газета Star.

«В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми, он застрял между скалами», — пишет издание.

Отмечается, что после получения уведомления в район посадки направили бригады медиков, полицейских и пожарных. Находившихся на борту воздушного шара людей успешно эвакуировали.

Ранее в июне вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов сообщил, что отдых в Турции дорожает в том числе из-за роста зарплат и цен в стране. По его словам, сегодня поездка в Турцию обойдется дороже, чем в Объединенные Арабские Эмираты.

В том же месяце стало известно, что россиянам пришлось ночевать в лобби люксового турецкого отеля из-за незаконченного ремонта.

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