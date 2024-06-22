Россиянам объяснили подорожание отдыха в Турции

Вице-президент АТОР Кобищанов: отдых в Турции дорожает из-за роста зарплат и цен

Отдых в Турции дорожает в том числе из-за роста зарплат и цен в стране. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

Он отметил, что сегодня поездка в Турцию обойдется дороже, чем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Объясняя эту тенденцию, Кобищанов указал, что в ОАЭ нет такого комплекса внутренних проблем, как в Турции, что позволяет им активно развивать индустрию отдыха. «Турецкая гостиничная индустрия сейчас не растет такими же стремительными темпами, как 7-10 лет назад. В Турции практически невозможно взять кредит, потому что там ставка рефинансирования Центробанка уже 45 процентов», — раскрыл он.

Также в Турции сейчас резко растет зарплата, стоимость электроэнергии и другие расходы отелей, из-за чего стоимость отдыха повышается. В то же время в ОАЭ экономика более стабильна, а развитие гостиничной индустрии более рентабельно, добавил вице-президент АТОР.

«Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции… Если несколько лет назад летом в Эмираты из наших широт более активно летели европейцы, то сейчас в это время ОАЭ стали достаточно популярными и у россиян. Летом туда едут целыми семьями», — указал Кобищанов. Еще одной причиной более дорогого отдыха в Турции он назвал тот факт, что эта страна не может в достаточной степени стимулировать загрузку гостиничной инфраструктуры в несезон.

Ранее сообщалось, что российская туристка побывала в Стамбуле и пожаловалась на инфляцию. Она описала впечатления от поездки словами «цены летят в космос».

Перед этим стало известно, что Турция осталась самым востребованным заграничным направлением для россиян. Такие данные показал опрос Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.