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07:19, 22 июня 2024Мир

США решили закрыть оба отделения визового центра России в стране

Антонов: США закрывают визовый центр РФ с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Соединенные Штаты решили закрыть российский визовый центр с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По его словам, ситуация вокруг российских диппредставительств «все время ухудшается». Дипломат отметил, что генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены. В то же время Антонов подчеркнул, что несмотря на возросшую нагрузку консульское обеспечение продолжится.

Кроме того, США лишают российских дипломатов налоговых привилегий, добавил посол. «Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — пояснил он.

Ранее стало известно, что США отказали в визе категории B1/B2 почти половине заявителей из России. В 2023 году количество отказов достигло почти 40 процентов.

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      Марина Совина
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