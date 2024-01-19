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10:38, 19 января 2024Путешествия

Почти половине россиян отказали в визе в США

В 2023 году США отказали в визе 40 процентам заявителей из России

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

США отказали в визе категории B1/B2 почти половине заявителей из России. Об этом свидетельствуют данные Государственного департамента страны.

Количество отказов в 2023 году выросло, достигнув почти 40 процентов. Известно, что в 2022-м американские власти одобрили въезд почти 75 процентам желающих, а не получили визу только 26 процентов россиян. .

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При этом, по данным за прошлый год, жителям Белоруссии Штаты отказали в визах в 32,8 процента случаев, Украины — 34,3 процента. Также документы не получили почти 60 процентов заявителей из Узбекистана, 55 процентов — из Таджикистана, по 42 процента — из Казахстана и Киргизии.

Ранее стало известно, что Франция первой из стран Евросоюза начала выдавать цифровые шенгенские визы. С 1 января для этих целей заработал портал France-Visas.

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      Мария Борисова
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