Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 22 июня 2024Бывший СССР

Войска России нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Утром в субботу, 22 июня, армия России смогла нанести удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Ивано-Франковск на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Утром в 4:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений», — рассказал он журналистам.

При этом, по сообщениям Лебедева, в результате удара пострадало много солдат ВСУ. На данный момент больницы города переполнены ранеными военными. О точном количестве пострадавших не сообщается.

Ранее в пророссийском подполье на Украине рассказали о погрузке техники под Киевом. По сведениям Сергея Лебедева, к станции Фастов было подогнано около десятка платформ.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия Польши пожаловалась на очень напряженную ночь. Причиной назвали Украину

      Мирошник назвал Украину одной из лидеров Европы по суррогатному материнству

      Путин подписал закон о расширении свободной экономической зоны

      Российские разработчики беспилотников получат господдержку

      Стало известно об ударе российскими ракетами X-59 по Одессе

      Войска России нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

      В России ограничили плавающие ставки по кредитам

      Противостоявший хуситам американский авианосец покинет Красное море

      В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

      Шесть украинских ракет сбили над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше