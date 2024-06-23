Бывшая жена Погребняка объявила о беременности

Мария Погребняк объявила о четвертой беременности

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк объявила о четвертой беременности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«После месяцев ожидания я наконец готова объявить, что снова собираюсь стать мамой. Я беременна!» — написала она. Погребняк отметила, что понимает, что беременность будет проходить «немного тяжелее», чем в 18 лет, однако она готова к этому.

У Марии Погребняк есть трое сыновей от бывшего супруга — Артем, Павел и Алексей. Пара развелась в 2023 году. Недавно блогерша заявила, что помолвлена с бизнесменом Игорем Головинским.

Ранее Мария Погребняк раскрыла способ похудеть и не набрать вес вновь. 34-летняя блогерша заявила, что добиться желаемого результата получится с помощью обмана своего организма.