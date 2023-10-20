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17:58, 20 октября 2023Ценности

Бывшая жена Погребняка раскрыла способ похудеть с помощью обмана

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла способ похудеть и не набрать вес вновь. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

34-летняя блогерша заявила, что добиться желаемого результата получится с помощью обмана своего организма. Так, по ее словам, следует отказаться от позднего ужина и готовить себе еду на вечер отдельно от остальных членов семьи. Например, ограничиться большой порцией салата без заправки или одним из видов капусты.

«Купите себе тарелку маленького диаметра, чтобы порция еды могла ее заполнить полностью. Глаза будут видеть, что еды много, — так вы обманете свой желудок, ведь чаще всего есть хочется "глазами"», — посоветовала инфлюэнсерша.

В то же время она порекомендовала долго пережевывать пищу. Данный процесс приводит к уменьшению желудка, отметила Погребняк, сославшись на исследования японских ученых.

В августе российская блогерша и ведущая Ида Галич раскрыла секрет своего похудения. В частности, на завтрак телезвезда чаще всего ест овощи, яйца и содержащие белок продукты, например курицу. При этом она не считает калории, однако следит за тем, чтобы в ее меню было много зелени. Вдобавок инфлюэнсерша призналась, что для поддержания стройности много ходит, как минимум 10 тысяч шагов в день.

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      Карина Черных
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