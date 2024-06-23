В Австралии обнаружили остатки древней коры Земли

Communications Earth & Environment: обнаружены остатки древней коры Земли

Ученые Университета Западной Австралии обнаружили остатки первозданной земной коры недалеко от австралийского города Перта. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Геологи проанализировали минералы из дайки возрастом 1,4 миллиарда лет — трещины, заполненной древними магматическими расплавами, богатыми железом и магнием и возникающими на глубине не менее 50 километров. Датирование зерен циркона показало, что возраст этих поднявшихся к поверхности минералов достигает 3,44 миллиарда лет.

Датирование оказалось возможным благодаря тому, что цирконы были заключены в другой минерал, называемый титанитом, который химически более стабилен, чем циркон в дайке. Стабильность титанитовой брони защищала древние кристаллы циркона от изменений химических условий, давления и температуры по мере продвижения расплавленных пород вверх. Во время этого неэкранированные кристаллы циркона в дайке сильно видоизменились.

Древняя континентальная кора, обнаруженная в Западной Австралии, расширяет известную площадь древней коры, которая ранее была обнаружена в округе Мерчисон в Западной Австралии. Картирование этих блоков может помочь выявить зоны, богатые полезными ископаемыми.