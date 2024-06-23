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14:42, 23 июня 2024Культура

Лейбл Димы Билана отсудил у бизнесмена более 100 тысяч рублей за компакт-диски

Shot: лейбл Билана отсудил 116 тысяч рублей у бизнесмена из Славянска-на-Кубани

Фото: Belkin_Aleksey / Globallookpress.com

Лейбл российского певца Димы Билана отсудил более 100 тысяч рублей у бизнесмена из Славянска-на-Кубани Дмитрия Чернокоза за продажу контрафактных компакт-дисков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» подало в суд на предпринимателя, который выставил на продажу поддельные диски с песней артиста «Молния». Чернокоз проиграл дело, в результате чего его обязали выплатить компенсацию в размере 116 тысяч рублей.

Ранее Дима Билан во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ вспомнил о предложении Лолиты Милявской завести с ним детей и согласился. Милявская ответила: «Все еще хочу». Певец добавил, что когда-нибудь напишет о своей жизни и знакомствах книгу.

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      Варвара Кошечкина
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