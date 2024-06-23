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11:32, 23 июня 2024Интернет и СМИ

Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» госпитализировали

Герой мема про борщ Литвинков госпитализирован в Подмосковье с передозировкой

Кадр: Harassment Pand / YouTube

Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова госпитализировали с передозировкой наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, он находится в тяжелом состоянии. Блогера удалось спасти, однако он до сих пор находится в реанимации.

Другой информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Литвинкова задержали в Таиланде.Как утверждают знакомые героя мема, он пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем это разрешено законодательством.

Видео с Никитой Литвинковым, ставшее мемом, было опубликовано в 2008 году. В нем юноша описывал блюда из школьной столовой. «Тут был хороший борщ, с капусткой, но не красный. Так… Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще, он меня бесит», — высказался герой ролика. Эта видеозапись приобрела вирусную популярность.

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      Никита Абрамов
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