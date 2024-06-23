Мэр Махачкалы пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте

Мэр Махачкалы Умавов: семьям пострадавших при теракте будет оказана помощь

Семьям погибших и пострадавших после теракта в Махачкале будет оказана необходимая помощь, сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«Семьям и родным пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он. Глава города также принес соболезнования.

Ранее в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы после теракта доставили 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц.

23 июня в Дагестане вводился режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

