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23:37, 23 июня 2024Россия

Мэр Махачкалы пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте

Мэр Махачкалы Умавов: семьям пострадавших при теракте будет оказана помощь

Кадр: РИА Новости

Семьям погибших и пострадавших после теракта в Махачкале будет оказана необходимая помощь, сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«Семьям и родным пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он. Глава города также принес соболезнования.

Ранее в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы после теракта доставили 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое гражданских лиц.

23 июня в Дагестане вводился режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте.

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      Сергей Грехов
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